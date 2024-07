Turkije roept Duitse ambassadeur op het matje na ophef over Turkse voetballer

De Turkse regering roept de Duitse ambassadeur op het matje, vanwege de rol die EK-gastland Duitsland speelt in de commotie rond de Turkse verdediger Merih Demiral. De voetballer bracht in de achtste finale tegen Oostenrijk na een van zijn doelpunten de 'wolvengroet', een symbool van de ultranationalistische en extreemrechtse Turkse groepering Grijze Wolven.

De UEFA stelde daarop een onderzoek in, dat kan leiden tot een schorsing van Demiral. Nancy Faeser, de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, stuurde in een bericht op X aan op sancties. "De symbolen van Turkse rechtsextremisten horen niet thuis in onze stadions", zei ze. "We verwachten dat de UEFA de zaak onderzoekt en sancties overweegt."

'Trots op Turk zijn'

Het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt die reactie onacceptabel. De regering wijst erop dat het symbool in Duitsland niet verboden is. Ook de organisatie zelf is in Duitsland niet verboden. Wel staat de groepering er onder toezicht.

Volgens Turkije heeft de voetballer een historisch en nationaal gebaar gemaakt en had hij geen verkeerde bedoelingen. "De manier waarop ik feestvierde, heeft iets te maken met mijn Turkse identiteit," zei Demiral zelf na de wedstrijd. "Ik zag mensen in het stadion die ook dit gebaar maakten. Er was geen verborgen boodschap. We zijn allemaal Turken, ik ben erg trots om Turk te zijn en dat is het doel van dit gebaar."