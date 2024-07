Lijnbussen botsen frontaal op elkaar in België, elf gewonden

In het Vlaamse Kieldrecht zijn twee lijnbussen frontaal op elkaar gebotst. Volgens de eerste berichten in Belgische media zijn er elf gewonden gevallen, onder wie twee zwaargewonden. Geen van de gewonden zou in levensgevaar zijn.

Onder anderen de twee chauffeurs raakten gewond. Het ongeluk gebeurde doordat een van de twee bussen rond 15.00 uur om een nog onduidelijke reden op de andere weghelft terechtkwam.

Eén bus, die richting het zuiden naar Verrebroek reed, was nagenoeg leeg. In de andere bus zaten wel passagiers. Marc Van de Vijver, burgemeester van het nabijgelegen Beveren, zegt tegen de krant Gazet van Antwerpen dat alle gewonden ter controle naar het ziekenhuis zijn gebracht: "Volgens de eerste berichten was er sprake van twee zwaargewonden, maar al bij al vallen de verwondingen gezien de omstandigheden nog mee".

Kieldrecht ligt op steenworp afstand van de Nederlandse grens en vormt één geheel met het Zeeuwse dorp Nieuw-Namen.