Rus biedt goed partij tegen Sakkari, maar ligt er toch uit op Wimbledon

Arantxa Rus is er niet in geslaagd om de derde ronde te halen op Wimbledon, net als op de Australian Open en Roland Garros is de tweede ronde dit jaar haar eindstation. Maria Sakkari, de Griekse nummer negen van de wereldranglijst, was in twee sets te sterk: 7-5, 6-3.

De Nederlandse kon goed mee met de Griekse en kreeg zelfs kansen op een break, maar moest de eerste set toch afstaan: 5-7. De break bij 5-5 smaakte zuur voor Rus, het setpunt van Sakkari werd benut via de netband.

Dubbel

Ook in de tweede set ging het lang gelijk op, maar door het serviceverlies van Rus bij 4-3 voor Sakkari bewees de Nederlandse zichzelf een heel slechte dienst. Sakkari mocht bij 5-3 serveren voor de wedstrijd en maakte het koelbloedig af.

Rus speelt donderdag nog wel een dubbelpartij met haar partner Tatjana Maria. Ze treffen dan het duo Cristina Bucsa/Nao Hibino.