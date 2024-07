Gauff eenvoudig naar derde ronde, Osaka sneuvelt op Wimbledon

Op het eveneens overdekte Court 1 kwam Emma Raducanu tegen Elise Mertens in actie. De Britse won verrassend de US Open in 2021,maar vervolgens kon ze de torenhoge verwachtingen niet waarmaken. Pas dit jaar klom de Raducanu weer uit het dal en dankzij haar recente goede prestaties op gras is ze de nummer 135 van de wereld.

Ze domineerde de partij tegen de Belgische Mertens vanaf de eerste slagenwisseling en had de klus in iets meer dan een uur geklaard: 6-1,6-2.

Ook Svitolina door

De Oekraïense Elina Svitolina, vorig jaar nog halve finaliste op het gras in Londen, is door naar de tweede ronde. De nummer 21 van de wereldranglijst, die wordt gecoacht door Raemon Sluiter, won in drie sets van de Poolse Magda Linette.

Svitolina treft nu Jule Niemeier uit Duitsland.