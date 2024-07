Gauff eenvoudig naar derde ronde, ook Svitolina door op Wimbledon

De Amerikaanse nummer twee van de wereld, Coco Gauff, is door naar de derde ronde op Wimbledon. In de tweede ronde versloeg ze de Roemeense Anca Todoni, de nummer 142 van de wereldranglijst: 6-2, 6-1.

Gauff treft nu Sonay Kartal, de Britse nummer 298 van de wereldranglijst, die zich via de kwalificaties plaatste voor het hoofdtoernooi en inmiddels twee rondes wist te overleven.

Ook Svitolina door

De Oekraïense Elina Svitolina, vorig jaar nog halve finaliste op het gras in Londen, is door naar de tweede ronde. De nummer 21 van de wereldranglijst, die wordt gecoacht door Raemon Sluiter, won in drie sets van de Poolse Magda Linette.

Svitolina treft nu Jule Niemeier uit Duitsland.