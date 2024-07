Nieuwe vrouwenprofclub Hera verder met Telstar: 'Beste kans om in eredivisie te komen'

Nadat ze hiermee in de media kwam, trok Telstar zelf aan de bel, vertelt ze. "Tien procent van hun budget gaat naar de vrouwen. Dat is procuentueel heel veel, alleen kwalitatief natuurlijk heel weinig."

Op dit moment kan Hera nog geen betaaldvoetbalorganisatie worden. De KNVB onderzoekt nu onder welke voorwaarden een club gericht op vrouwen mag toetreden en komt in het najaar met voorstellen hiertoe. Maar dat het volgens de wet gelijke behandeling mogelijk gemaakt moet worden, is inmiddels juridisch vastgesteld.

Mijlpaal

Visser krijgt hier kippenvel van. "Dit is zo'n mijlpaal. Het betekent dat we een systeem veranderd hebben. Dit is niet zo groot als het moment dat vrouwen stemrecht kregen of een eigen bankrekening mochten openen. Maar voetbal is wel volkssport nummer één in Nederland. Dat een profclub gericht op vrouwen er moet komen, is een hele grote stap in de richting van gendergelijkheid."

Dat is ook iets waar Telstar zich al jaren hard voor maakt. Ze speelden tot dit jaar eens per jaar in een regenboogshirt, wat een groter statement is dan het dragen van een regenboogband.