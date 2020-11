Van der Poel over Tour van 2021: 'Er liggen mogelijkheden in eerste week'

Mathieu van der Poel in actie in de Tirreno Adriatico - ProShots

Hij zit midden in zijn vakantieperiode en is nog aan het nagenieten van zijn glorieuze zege in de Ronde van Vlaanderen als plotseling zijn telefoon roodgloeiend staat. "Wat ik van het parcours van de Tour de France vind... Maar ik heb nog niet alles bekeken", bekent Mathieu van der Poel. Toch kan hij wel iets zinnigs zeggen over de Franse etappekoers van volgend jaar, waarvan afgelopen zondag het rittenschema wereldkundig is gemaakt. "Vooral over de etappes in de eerste week heb ik het een en ander gelezen. Daar liggen misschien wel mogelijkheden."

Mathieu van der Poel puft uit na zijn eindzege in de BinckBank Tour - ANP

Waarmee de 25-jarige wielrenner meteen bevestigt dat hij van de partij zal zijn. Zijn ploeg Alpecin-Fenix heeft zich verzekerd van het startrecht in alle grote wedstrijden en daar hoort natuurlijk ook de Ronde van Frankrijk bij. "Ik kan met zekerheid zeggen dat als de Tour verreden wordt, ik er zal starten." Sterke band Vreemd is dat niet. Zijn familie heeft een sterke band met de Tour. "Het is op zich al een bijzondere wedstrijd, een van de grootste sportevenementen ter wereld. Maar voor mij is het misschien nog net iets specialer. Ik ging er vroeger als kleine jongen meermaals heen tijdens de zomer. Om opa te bezoeken." Opa is Raymond Poulidor, 'de eeuwige tweede', die 57 jaar lang onafgebroken aanwezig was in de Tour. Eerst als renner - hij nam tussen 1962 en 1976 veertien keer deel - en later als vertegenwoordiger van een bank.

In november 2019 overleed 'Poupou' op 83-jarige leeftijd. Kleinzoon Mathieu treurde een maand na zijn dood: "Het is jammer dat als ik een Tour ga rijden, het nooit met hem erbij zal zijn." Ritzege Van der Poel heeft in de eerste week een aantal reële kansen op een ritzege. Hij mag zelfs denken aan de gele trui, het felbegeerde tricot dat zijn opa nooit droeg. "Hoevéél kansen ik tel? Ik ben daar nog niet mee bezig. Ik denk dat het doel voor het team moet zijn om voor één ritzege te gaan. Dat zou voor ons al heel mooi zijn." "Puur afgaand op de profielen lijkt het echt iets voor punchers, maar ik wacht toch liever tot ik er eens heb gereden voordat ik voorspellingen doe."

Geel voor Adrie Wat opa Raymond nooit gelukt is, daarin is vader Adrie wel geslaagd: het geel dragen. Hij werd er alleen niet voor gehuldigd. Na de vierde etappe in 1984 kreeg namelijk Ferdi van den Haute het tricot uitgereikt. De jury bleek echter een rekenfout gemaakt te hebben en kwam er pas 's avonds achter dat Van der Poel de nummer één in het klassement was. Een dag later was Adrie het geel overigens alweer kwijt.

Over het groen, de trui voor de leider in het puntenklassement, heeft Van der Poel evenmin nagedacht. "Het moet mij op zich wel liggen en als er een optie is, wil ik er zeker voor gaan. Maar ik denk dat het bovenal afhankelijk is van het verloop van de eerste etappes. Hoe realistisch de ambities mogen zijn, zal duidelijk worden na de eerste Tourweek." Tour en Spelen? Als er niet meer geschoven gaat worden op de wielerkalender van 2021, wil Van der Poel aan zowel de Tour (start 26 juni) als de Olympische Spelen in Tokio (opening op 23 juli) deelnemen. "Maar we hebben de afgelopen maanden gezien hoe vluchtig alles is. Zo stonden we in maart voor de start van een volledig wegseizoen en werd op drie dagen tijd alles geschrapt."

Mathieu van der Poel heeft olympische ambities op de mountainbike - EPA