Eagles-trainer Hake nog niet rond met United, maar 'verwacht wel dat het goedkomt'

De overstap van Go Ahead Eagles-trainer René Hake naar Manchester United is nog niet helemaal rond. Hake zegt tegen de NOS dat er "nog een hamerslag op gegeven moet worden".

Hake, die op weg is om bij United assistent te worden van Erik ten Hag, verwacht wel dat zijn overstap de komende dagen officieel wordt. "Ik ga ervan uit dat het goedkomt."

Als ook al het papierwerk in orde is, dan zal Hake in het vliegtuig naar Manchester stappen. De 52-jarige Hake noemt het een droom om in de Premier League te werken.

Hake werd afgelopen seizoen negende met Go Ahead Eagles en won de play-offs om Europees voetbal. Op 25 juli en 1 augustus spelen de Deventenaren in de eerste voorronde van de Conference League tegen het Noorse SK Brann.