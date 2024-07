Aanhoudingen voor leveren van wapens aan 'soevereine' man, OM vermoedt plannen 'opstand'

Drie mannen zijn opgepakt omdat ze worden verdacht van betrokkenheid bij de handel in vuurwapens. Een vierde man is aangehouden voor wapenbezit. De wapens waren bedoeld voor een man van wie het OM vermoedt dat hij het soevereine gedachtegoed aanhangt. Hij wilde de wapens volgens justitie vermoedelijk gebruiken om "in opstand te komen tegen de overheid". Het OM wil niets over wat voor plannen hij zou hebben gehad.

Deze koper en een man die hem drie wapens en munitie overhandigde, werden in april op heterdaad betrapt op een parkeerplaats in Raalte. Zij zitten nog vast. Bij huiszoekingen werden toen nog twaalf vuurwapens gevonden.

Een van de twee mannen die gisteren zijn aangehouden, wordt ervan verdacht dat hij de koper in contact heeft gebracht met de wapenleverancier. De twee anderen worden verdacht van betrokkenheid bij het kopen van wapens.

Soevereinen willen niets te maken hebben met de overheid en andere instituties. Een klein deel van hen is bereid daarbij geweld te gebruiken, bleek uit een analyse van de soevereinenbeweging door de veiligheidsdienst AIVD, de nationale politie en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Daarin staat dat het aantal soevereinen is opgelopen tot enkele tienduizenden. Zij stellen dat ze zelf bepalen of ze zich aan wetten en regels houden.