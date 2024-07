Priske leidt eerste open training Feyenoord en volgt filosofie Slot: 'Wil hem bedanken'

"Aangenaam allemaal." Zo begon Brian Priske zijn eerste persconferentie als trainer van Feyenoord in vloeiend Nederlands. Toch bood hij zijn excuses aan dat hij de taal nog onvoldoende machtig is om alle vragen in het Nederlands te beantwoorden. "Maar ik kan het goed verstaan", zegt de Deen, die optimistisch kijkt naar zijn eerste seizoen bij de Rotterdamse club.

Priske stond woensdag voor het eerst op het veld tijdens een open training. Hij maakte kennis met supporters van het Legioen. De Deen noemt de aanhang van de club "heel belangrijk". "Supporters zijn alles voor een club", zegt de oud-trainer van Sparta Praag, die bij de Tsjechische club een warm afscheid kreeg en door de voordeur vertrok.

De Deense coach volgt op zijn beurt een trainer op die op handen gedragen wordt, namelijk succestrainer Arne Slot. Maar dat ziet Priske niet als een last. "Het geeft me een goed gevoel om Arne Slot op te volgen. Ik wil hem bedanken voor de fundamenten die hij heeft gelegd."