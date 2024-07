Ruim helft gecontroleerde fatbikes in Amsterdam opgevoerd

Van alle fatbikes die de politie in Amsterdam de afgelopen vijf maanden controleerde, was meer dan de helft opgevoerd. De fietsers kregen een boete en meer dan twintig fatbikes werden in beslag genomen.

De controles werden uitgevoerd met een rollerbank. Van de 215 fatbikes die de politie controleerde, bleken er 117 te zijn opgevoerd. Dat gebeurde in de meeste gevallen door er een gashendel op aan te brengen. Ook werd er geknoeid met de fietscomputer.

Er werden elf controles gehouden met een rollerbank, maar de politie voerde ook andere controleacties uit. Daarvan zijn geen cijfers bekend. De politie spreekt daarom van een incompleet beeld en zegt dat er sprake is van een wildgroei aan opgevoerde fatbikes in de hoofdstad, zo schrijft mobiliteit.nl.

Campagne

Een elektrische fiets, wat de fatbike ook is, mag met trapondersteuning maximaal 25 kilometer per uur. Op het rijden op een opgevoerde fatbike staat een boete van 290 euro. Bij een tweede overtreding wordt daarnaast de fiets in beslag genomen.

Volgende maand start een campagne van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat die gericht is tegen opgevoerde elektrische fietsen.

Fatbikes leiden vanwege hun snelheid en vaak jonge bestuurders in veel gemeenten tot gevaarlijke situaties en ongelukken. Verschillende gemeenten en de politie denken na over maatregelen om het gevaar te beperken, zoals een minimumleeftijd.