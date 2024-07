Nagenieten van geniale 'Gakpinho', die op eindtoernooien tot de wereldtop behoort

Het Laatste Nieuws uit België schrijft dat je voetballers hebt die in het shirt van hun club een betere speler zijn dan in dat van hun nationale ploeg. "Cody Gakpo heeft het omgekeerde. Gakpo is bij Liverpool een soort van figurant, maar in Oranje is hij sinds het WK van Qatar de gevaarlijkste en meest productieve aanvaller geworden. Gakpo speelt altijd, want hij levert altijd."

De krant ziet dat Gakpo vooral zijn voeten laat spreken. "Gakpo is niet zo extravagant als Memphis, heeft niet de x-factor van Xavi Simons en ook niet dat verbetene van Wout Weghorst. Het is een beleefde Brabander."

Cijfers

De prestaties van Gakpo zijn niet alleen in mooie woorden te vangen, maar ook in cijfers. Hij creëerde gisteren samen met Xavi Simons en Virgil van Dijk de meeste kansen uit open spel, namelijk drie. Hij schoot ook drie keer op doel, het vaakst van alle spelers van Oranje.

Opvallend is dat hij het minste aantal balcontacten had van alle basisspelers (29).

De speler uit Eindhoven is nu de eerste Nederlander sinds Frank Rijkaard in de halve finale van het EK 1992 tegen Denemarken, die in een wedstrijd in de knock-outfase van het EK zowel scoorde als een goal voorbereidde.

Ook is hij de jongste die dat lukte namens Oranje (25 jaar en 56 dagen) sinds Marco van Basten in de finale van het EK 1988 (23 jaar en 238 dagen).