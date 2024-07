De Nederlandsche Bank biedt zeldzaam kijkje in de goudkluis

Een kijkje nemen in de splinternieuwe kluis van De Nederlandsche Bank: dat gaat niet zomaar. Sinds de verhuizing van Amsterdam naar de bossen bij Zeist bleef het waarschijnlijk best beveiligde gebouw van Nederland gesloten voor pottenkijkers. Tot nu.

In Huis ter Heide - op een terrein van Defensie - is een nieuw betonnen complex neergezet. Daar op Camp New Amsterdam ligt sinds juni vorig jaar een voorraad van 14.000 goudstaven met een waarde van ongeveer 11 miljard euro. Kan ook iets meer zijn, als de goudprijs in economisch barre tijden door het dak gaat.

Bij zeer hoge uitzondering mocht een select gezelschap van journalisten binnenkijken bij de goudvoorraad van Nederland. NOS-radioverslaggever Jeroen Schutijser was daar een van. Filmen mocht niet, maar DNB levert wel voor het eerst eigen beelden.