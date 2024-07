Schoof: kiezers gaven glasheldere boodschap

"Het hoofdlijnenakkoord wil recht doen aan de verkiezingsuitslag." Dat zei de nieuwe premier Schoof in de regeringsverklaring in de Tweede Kamer. Volgens hem hebben de kiezers de "glasheldere boodschap" gegeven naar hen te luisteren en wat met hun zorgen te doen. Hij zei die boodschap uitermate serieus te nemen.

De premier noemde asiel en migratie de grootste van die zorgen: "Hoe je het ook wendt of keert, is dat het springende punt." Volgens hem zijn de zorgen daarover reëel: "Je zult maar in Ter Apel of Budel wonen, of als student met geen mogelijkheid aan een kamer kunnen komen of omringd worden door panden waar arbeidsmigranten onder de meest erbarmelijke omstandigheden worden gehuisvest."

Vertrouwen terugwinnen belangrijkste opdracht

Schoof zei dat alleen een overheid die echt luistert het vertrouwen van mensen kan terugwinnen, in verbinding met de samenleving: "Het kabinet beschouwt dat als "misschien wel als de belangrijkste opdracht voor de komende periode".

Na de verklaring van de premier komen vandaag alle fractievoorzitters aan het woord en morgen gaat Schoof in op hun vragen. Het nieuwe kabinet is een coalitie van PVV, VVD, NSC en BBB. Schoof zelf is partijloos.

Eerste debat van Schoof

Schoof en de overige bewindslieden werden gisteren beëdigd. De nieuwe premier heeft een lange carrière als ambtenaar achter de rug. Hij is niet eerder politicus geweest en heeft dus geen ervaring met Kamerdebatten.

Schoof vergeleek zijn positie met die van hardloopster Sifan Hassan voor haar eerste marathon. Hij noemde de start van het kabinet spannend en benadrukte dat Hassan haar eerste marathon won. "Daar trek ik me als marathonloper graag aan op."

Later plannen uitgewerkt

In het debat zal het vooral gaan over het 'hoofdlijnenakkoord', dat de vier partijen in mei sloten. Het is de bedoeling dat de plannen de komende tijd worden uitgewerkt in een 'regeerprogramma'. Dat zal in september worden gepresenteerd.

Schoof wees er onder meer op dat het hoofdlijnenakkoord een lastenverlichting bevat en een lager eigen risico. En "het zeer strenge asiel- en migratiebeleid past bij wat ons land nodig heeft", vulde hij aan. Volgens hem geeft het akkoord boeren en vissers weer perspectief en zorgt het voor meer zeggenschap voor burgers en een sterkere rechtsstaat.