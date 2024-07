Auto crasht tegen net gerenoveerd dijkhuis Boxtel

Een auto is vanochtend vroeg gecrasht op de gevel van een dijkhuis in Boxtel. De automobilist raakte gewond en moest naar het ziekenhuis. De bewoners van het net gerenoveerde huis bleven ongedeerd, maar het huis raakte zo zwaar beschadigd dat wordt onderzocht of het nog bewoonbaar is.

Het ongeluk gebeurde rond 05.15 uur. "Het was het geluid van een soort aardbeving", aldus bewoner Frans Verhagen van het getroffen huis bij Omroep Brabant. "Ik wist meteen wat er aan de hand was: er moest iets tegen het huis gereden zijn of erop gevallen zijn."

Verhagen ging buiten kijken. "Ik hoefde de voordeur niet open te maken, die zat er niet meer in", zegt hij. "Toen zag ik die auto op zijn kant liggen. De bestuurder was nog enigszins aanspreekbaar."

Via de kofferbak

De brandweer haalde de bestuurder via de kofferbak uit zijn zwaar beschadigde auto. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Deskundigen moeten nu beoordelen of de woning van Verhagen nog bewoonbaar is. De gevel lijkt op een aantal plaatsen ontzet, ook binnen is de ravage groot.

Alles afgebroken

"We waren net begonnen met het schilderen van de buitenkant", aldus Verhagen. "We hadden de luiken er net aan gehangen. Het is een compleet vernieuwd huis. We hebben alles afgebroken en opnieuw opgebouwd. We zijn er een paar jaar mee bezig geweest. Ik heb bijna alles zelf gedaan. En nu is alles naar de verdommenis."

Het is nog onduidelijk waarom de bestuurder de macht over het stuur verloor en via een heg en het fietspad op het dijkhuis knalde. Volgens de buren van Verhagen wordt op de Schijndelsedijk vaak hard gereden.