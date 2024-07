Kosten btw-verhoging hoger dan baten, waarschuwen sport-, horeca- en cultuurwereld

Een brede coalitie van organisaties uit onder meer de sport-, horeca-, media- en cultuurwereld doet opnieuw een oproep aan de politiek om af te zien van de btw-verhoging op culturele goederen van 9 naar 21 procent. "De btw-verhoging kost Nederland op lange termijn meer dan dat de bezuinigingen op korte termijn opleveren en dat is voor ons niet acceptabel", zeggen ze in een gezamenlijke oproep aan de Tweede Kamer en het kabinet.

Volgens onder meer NOC*NSF, Koninklijke Horeca Nederland en de Vereniging van Evenementenmakers (VVEM) daalt het aantal bezoeken aan festivals met 1,5 miljoen en dat aan de podiumkunsten met 0,9 miljoen. Een half miljoen Nederlanders dreigt te stoppen met sporten en door de btw-verhoging op hotelovernachtingen wordt Nederland minder aantrekkelijk als vakantiebestemming. De daling van het aantal hotelovernachtingen werkt door naar het theater- en museumbezoek, de vervoerssector, de horeca en het winkelbedrijf.

Vandaag is het debat over de regeringsverklaring. De bijna veertig organisaties verzoeken het kabinet en de Tweede Kamer dringend om een streep door de btw-verhoging te zetten. "Het is van essentieel belang dat we de toegankelijkheid van cultuur, sport, horeca, boeken, evenementen en nieuws voor alle Nederlanders waarborgen", schrijven ze.

Leestips

De boekenbranche startte in mei een petitie tegen de btw-verhoging op boeken. Die is meer dan 300.000 keer ondertekend. De branche geeft het kabinet ook nog wat leestips.

Premier Schoof wordt aangeraden 21 lessen voor de 21e eeuw van Yuval Noah Harari te lezen. Gokkers en graaiers van Roel Janssen is een boek voor minister van Financiën Heinen, De mens is een plofkip van Teun van de Keuken een aanrader voor staatssecretaris Rummenie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur en minister Brekelmans van Defensie zou Het nieuwe IJzeren Gordijn van Rob de Wijk moeten lezen.

"Ruim 300.000 ondertekenaars van de #boekenpetitie wensen de nieuwe regering veel zomers leesplezier en wijsheid!", zegt de organisatie achter de petitie in een paginagrote advertentie in ochtendbladen.