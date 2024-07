Dodental religieus festival India opgelopen naar 121

Het dodental door gedrang gisteren bij een religieus evenement in India is opgelopen naar zeker 121. Onder de doden zijn vooral vrouwen en kinderen. Volgens autoriteiten waren er drie keer zo veel mensen aanwezig als was toegestaan.

Er liggen nog 28 gewonden in het ziekenhuis. Lokale autoriteiten doen onderzoek naar het incident. Het evenement werd gehouden in Hathras, ten zuidoosten van de hoofdstad New Delhi. Een kwart miljoen mensen woonden een bijeenkomst bij van een religieus leider.

Door de enorme drukte en een gebrek aan uitgangen ging het mis bij het evenement, dat gehouden werd in een warme en vochtige tent. Duizenden mensen wilden de tent na afloop tegelijkertijd verlaten, maar gleden uit door de vochtige ondergrond en werden vertrapt.

Bekijk hier beelden van na het incident: