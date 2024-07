Bevrijde Simons is opeens assistkoning van EK: 'Absoluut de allerbeste'

Met nul assists en nul doelpunten voor het Nederlands elftal begon Xavi Simons aan de voorbereiding op het EK. Het was na dertien interlands nog wachten op zijn doorbraak in Oranje. Die doorbraak is er gekomen, op het hoogste podium nog wel.

"Die vond ik absoluut de allerbeste vandaag", zei bondscoach Ronald Koeman na het bereiken van de kwartfinales. "Geweldig. Ook in het positie kiezen. De drive. Hoe agressief hij dat duel wint."

De bondscoach doelde op de inleiding bij de 3-0 tegen Roemenië. Simons won op eigen helft het duel van Alexandru Cicaldau en bediende met een tackle gelijk Donyell Malen, die uit de counter scoorde. Eerder was hij al aangever bij de eerste goal van Cody Gakpo.

Worsteling in Oranje

Het is een contrast met het beeld van tot voor kort. Ondanks zijn imposante cijfers op clubniveau bij eerst PSV (22 goals, 12 assists) en daarna bij RB Leipzig (10 goals, 15 assists) kwam Simons bij Oranje lang niet uit de verf. Het was meer lijden dan leiden. Vaak liep hij zichzelf in zijn ijver voorbij.

De cijfers van Simons in Oranje trekken inmiddels aardig bij. Met in totaal nu drie assists is hij voorlopig assistkoning dit EK. Nog één en hij komt in een illuster rijtje met beste Nederlandse aangevers ooit op een EK: Arjen Robben (5), Dennis Bergkamp (4) en Wesley Sneijder (4).