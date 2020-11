Twee doden en gewonden bij aanslag Wenen, schoten op zes verschillende plekken

In het centrum van Wenen is een aanslag gepleegd. Op meerdere plekken is geschoten. Een iemand is doodgeschoten en een vrouw is later aan haar verwondingen overleden.

Vijftien mensen raakten gewond, van wie een aantal zwaargewond. Onder hen is een politieagent. Bondskanselier Kurz spreekt van weerzinwekkende terreuraanslagen.

Er zijn volgens de politie zes locaties waar geschoten is, de eerste schoten klonken rond 20.00 uur. Er waren meerdere daders, een van hen is door agenten doodgeschoten. Er is ook geschoten in de buurt van een synagoge, maar die was dicht.

De politie roept mensen op pleinen te mijden en zoveel mogelijk thuis te blijven. Een deel van het openbaar vervoer is stilgelegd.

Na de aanslag ontstond er chaos in de stad: