Schoten bij synagoge in Wenen, politie meldt meerdere gewonden

Bij een synagoge in het centrum van Wenen is een aanslag gepleegd, melden Oostenrijkse media. De politie meldt dat er meerdere gewonden zijn gevallen. Een journalist van nieuwsblad Falter meldt op basis van het ministerie van Binnenlandse Zaken dat er één dode is gevallen.

Kronen Zeitung schrijft dat de aanslagpleger zichzelf heeft opgeblazen met een bomgordel. Ook zou er een agent zijn neergeschoten, die in levensgevaar verkeert, schrijft de krant.

Dit zouden beelden van het incident zijn: