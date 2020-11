Dode en gewonden bij aanslag Wenen, schoten op zes verschillende plekken

In het centrum van Wenen is een aanslag gepleegd. Op meerdere plekken is geschoten. De politie meldt dat er zeker één dodelijk slachtoffer is, meerdere mensen raakten gewond, onder wie een politieagent. Bondskanselier Kurz spreekt van weerzinwekkende terreuraanslagen.

Er zijn volgens de politie zes locaties waar geschoten is, de eerste schoten klonken rond 20.00 uur. Er waren meerdere daders, een van hen is door agenten doodgeschoten. Er is ook geschoten in de buurt van een synagoge, maar die was dicht.

De politie roept mensen op pleinen te mijden en zoveel mogelijk thuis te blijven. Een deel van het openbaar vervoer is stilgelegd.

Er circuleren veel tegenstrijdige berichten over wat er is gebeurd. Kronen Zeitung schrijft dat een aanslagpleger zichzelf heeft opgeblazen met een bomgordel. Ook zou er een gijzeling zijn in de wijk Leopoldstadt.

Tegen nieuwssite Kurier zegt de voorzitter van de israëlitische gemeenschap dat er geen slachtoffers uit de Joodse gemeenschap zijn. Op Twitter liet hij weten dat de synagoge gesloten was ten tijde van het incident.

Dit zouden beelden van het incident zijn: