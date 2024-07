Drie scholen Rotterdam dicht om oproep gewelddadige demonstratie

In Rotterdam blijven vandaag drie basisscholen gesloten wegens een oproep tot een gewelddadige demonstratie op het plein waar de scholen zijn gevestigd. De politie bevestigt dat na berichtgeving door de regionale omroep Rijnmond en zegt het signaal serieus te nemen.

Als eerste maakte basisschool Dominicus Kindcentrum bekend vanwege de oproep vandaag uit voorzorg dicht te blijven. Later besloten Jenaplanschool De Blijberg en Daltonschool De Margriet hetzelfde. De drie scholen zijn gevestigd in hetzelfde pand aan de Noorderhavenkade.

Volgens de politie is de oproep tot de demonstratie gemeld via Meld Misdaad Anoniem. Uit welke hoek de dreiging komt, is niet duidelijk. Ook de aanleiding is onbekend. "Het gaat om een anonieme melding, wat het lastig maakt om hem te verifiëren", zegt een woordvoerder van de politie.

Extra politietoezicht

Het Dominicus Kindcentrum schreef vanmiddag in een brief aan de ouders, in het bezit van Rijnmond, de veiligheid van de kinderen en medewerkers voorop te stellen. Later werden ook de ouders van de leerlingen van de andere twee scholen op de hoogte gebracht.

De politie laat weten dat er vandaag extra politietoezicht zal zijn in de omgeving van de scholen. Het Dominicus Kindcentrum beslist later of de school ook morgen dicht blijft.