Scenarioschrijver Robert Towne (89) overleden

In zijn woonplaats Los Angeles is scenarioschrijver, 'scriptdokter' en regisseur Robert Towne (89) overleden. Hij was een van de meest gevraagde scenarioschrijvers van Hollywood.

Het bekendste werk van Towne is het scenario voor Chinatown uit 1974. De misdaadfilm over Los Angeles in de jaren 30 met onder meer Jack Nicholson kreeg elf Oscarnominaties. Towne ging er uiteindelijk met de enige Oscar vandoor, die voor het script.

In 1974 werd Towne genomineerd een Oscar voor het scenario van The Last Detail (1973). Daarna volgde nog nominaties voor Shampoo (1975) en Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984).