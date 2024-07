Australische jongen (12) vermist na aanval van krokodil

In Australië is een grote zoekactie gestart naar een 12-jarige jongen die vermoedelijk is meegenomen door een krokodil. De politie zegt te vrezen voor zijn leven.

De jongen werd gisteren voor het laatst gezien rond zonsondergang in een beek bij Palumpa, een afgelegen dorp met zo'n 350 inwoners. Het dorp ligt in het zeer dunbevolkte Noordelijk Territorium en op zo'n zeven uur rijden van de regionale hoofdstad Darwin.

"Agenten zijn ter plekke en onze gedachten zijn bij de familie en de gemeenschap", zegt een woordvoerder van de politie. "Agenten zoeken op dit moment op een boot een gedeelte van de beek af. We danken de gemeenschap voor hun hulp."

In het Noordelijk Territorium leven meer dan 100.000 krokodillen. De reptielen kunnen tot wel zes meter lang worden en wegen soms duizend kilo. Dodelijke aanvallen op mensen komen relatief weinig voor.