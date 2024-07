Franse partijen trekken kandidaten terug, hopen op meerderheid tegen partij Le Pen

In heel Frankrijk hebben kandidaten zich teruggetrokken in aanloop naar de tweede ronde van de parlementsverkiezingen van aanstaande zondag. Het gaat om 131 kandidaten van de linkse coalitie en 82 van de partij van president Macron, melden Franse media.

Ze trekken zich terug als strategie tegen het rechts-radicale Rassemblement National (RN) van Marine Le Pen. In Frankrijk wordt in districten gestemd. Alleen de winnaar van een district krijgt een zetel in het parlement.

Door in de meeste districten nog maar één kandidaat over te laten tegenover de partij van Le Pen, hopen de partijen alsnog te winnen en zo een rechts-radicale meerderheid in het parlement te voorkomen. Linkse Franse kiezers stemmen dan bijvoorbeeld niet op de partij van hun voorkeur, maar op de partij die de grootste kans heeft om te winnen van RN.

Overigens heeft RN ook een kandidaat teruggetrokken. Het gaat om een kandidaat uit het noordwestelijke district Calvados. Van haar dook een foto op waarop zij een nazipet draagt.

Overwinning

Afgelopen zondag kreeg RN volgens een prognose van de uitslag 33 procent van de stemmen tijdens de eerste ronde van de parlementsverkiezingen. De linkse coalitie NFP kreeg 28 procent en de coalitie van president Macron bleef steken op 21 procent.

In 76 kiesdistricten wordt zondag niet meer gestemd. Hier heeft één kandidaat al genoeg stemmen gehaald voor een zetel. In de andere kiesdistricten zijn nog twee of meer kandidaten over.

Het gebeurt vaker in Frankrijk dat partijen tussen de eerste en tweede ronde met elkaar gaan onderhandelen om de kansen op succes te vergroten. De kandidaten hadden tot 18.00 uur gisteravond om duidelijk te maken of ze meedoen aan de verkiezing of niet.