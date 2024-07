Feest op straat na overwinningen van Oranje en Turkije

Op veel plekken in Nederland was het afgelopen avond feest op straat na de overwinningen van het Nederlands elftal en Turkije in de achtste finales op het EK voetbal in Duitsland.

Onder meer in Enschede en Apeldoorn werd vuurwerk afgestoken en gingen oranjesupporters massaal de straat op. In Vroomshoop werd een weg afgezet omdat feestvierders, onder meer met oranje rookfakkels, op straat liepen. In IJmuiden sneuvelde een raam van een winkel in het centrum door zwaar vuurwerk dat werd afgestoken tijdens feestelijkheden.

Volksfeest

Ook na de winst van Turkije, de volgende tegenstander van het Nederlands elftal, was het op verschillende plekken feest. In Amsterdam en Tilburg zwaaiden mensen met Turkse vlaggen en reden er veel toeterende auto's. Sommige buurtbewoners klaagden over overlast.

Ook in Rotterdam vierden supporters van het Turkse elftal feest, onder meer bij het Hofplein. Volgens Omroep West barstte in de Haagse Schilderswijk een volksfeest los na de 2-1 overwinning op Oostenrijk.