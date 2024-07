Kökçü mist kwartfinale tegen Oranje: 'Zuur, had héél graag tegen Nederland gespeeld'

Kökçü: "Daarom wilden we meer als een team spelen. Dat ging ook vandaag nog niet altijd goed. Maar we willen nu de spirit waar we als Turkije bekend om staan weer brengen. Als we dat doen, is men in Turkije trots."

De laatste keer dat Nederland en Turkije elkaar troffen, won Oranje dik. Kökçü had maar wat graag revanche genomen voor die oorwassing in 2021. "Ik ben de wedstrijd waarin we met 6-1 op onze kloten kregen ook nog niet vergeten... Het blijft zeker zuur."

De Turkse middenvelder Ferdi Kadioglu, geboren in Arnhem, speelt zaterdag wel mee tegen Oranje. Hij waarschuwt de Nederlandse fans alvast: