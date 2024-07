Turkije zaterdag tegenstander Oranje in kwartfinale EK, zonder geschorste Kökçü

Turkije is zaterdagavond om 21.00 uur de tegenstander van het Nederlands elftal in de kwartfinales van het EK. Mede door een hele snelle treffer was het team van bondscoach Vincenzo Montella met 2-1 te sterk voor Oostenrijk in de achtste finales.

Cristoph Baumgartner had in de laatste seconden van de wedstrijd nog de gelijkmaker op zijn hoofd, maar de Turkse doelman Mert Günok kwam met een knappe redding op de proppen.

De wedstrijd in de kwartfinale tegen Oranje wordt zaterdag gespeeld in Berlijn.