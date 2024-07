Koeman ziet veel mooie dingen: Veermans invalbeurt en de drive van Simons

Bondscoach Ronald Koeman kan moeilijk kiezen. Op de vraag wat hij het mooiste vindt aan de overtuigende 3-0 zege op Roemenië en het behalen van de kwartfinales van het EK, blijft de bondscoach even stil en zegt dan: "Er waren meerdere mooie dingen."

De invalbeurt van Joey Veerman misschien, die bij 1-0 in de 69ste minuut werd gebracht door Koeman? "Ik denk op zo'n moment niet: de wedstrijd is al gespeeld, laat ik Veerman dan maar even brengen. Natuurlijk weet je dat hij in de put heeft gezeten. Dan probeer je hem op deze manier eruit te halen en dat heeft hij goed gedaan."

Of is het dan de manier waarop zijn elftal reageerde na de povere vertoning tegen Oostenrijk? Koeman: "Het besef was bij de ploeg wel aanwezig dat het de vorige wedstrijd heel slecht was, in allerlei opzichten. Met deze zege is wel een boodschap afgeven. Ik denk dat we de hele wedstrijd goed hebben gespeeld. Misschien alleen de eerste tien minuten niet, maar daarna vonden we de vrije mensen en liep het heel goed."