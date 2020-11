Ten Hag baalt van coronaregels: 'Geen toestemming om land in te komen'

Over FC Midtjylland worden niet veel vragen gesteld op de persconferentie van Ajax in aanloop naar het Champions League-duel met de Deense ploeg. Wel krijgt trainer Erik ten Hag veel vragen over de vele afwezigen bij de Amsterdammers en of corona daarin een rol speelt. Ajax reist namelijk met een uitgeklede selectie naar Denemarken. Ajax moet het doen zonder onder anderen Dusan Tadic, Andre Onana, Ryan Gravenberch en Davy Klaassen.

"Een aantal van die spelers kreeg geen toestemming om Denemarken in te komen, terwijl ze wel gewoon in Nederland mogen spelen", reageert Ten Hag, zonder daarbij namen te noemen en het woord corona in de mond te nemen.

"We leven in een rare tijd en er zijn veel verschillende maatregelen van landen. Het heeft met testen te maken. De desbetreffende spelers zijn gezond en hebben geen symptomen of klachten."

"Ik snap dat er vanwege corona maatregelen genomen zijn en we moeten blij zijn dat we kunnen voetballen, maar het kan niet zo zijn dat het verschilt per land. We spelen in één competitie. De UEFA kan hier niks aan doen. De autoriteiten beslissen hierover", aldus Ten Hag.