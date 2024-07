'Geweldige Gakpo' helpt Oranje alweer op EK: 'Door mijn goal valt spanning weg'

Maar Gakpo was niet de enige uitblinker dinsdagavond. Donyell Malen viel na 45 minuten voetbal in en maakte twee doelpunten. "Het is hartstikke mooi dat ik het team op deze manier kan helpen. We kregen ook wel heel veel ruimte, dus dat was mooi."

Opluchting

De eerste goal van Malen, de 2-0, was ook een belangrijke, merkte de aanvaller. "De opluchting was groot na mijn treffer, want je weet het nooit in zulk soort wedstrijden. Als je de kansen niet afmaakt, dan kunnen er gekke dingen gebeuren."

Dat gebeurde dus niet en dus kon ook aanvoerder Virgil van Dijk na afloop opgelucht ademhalen. "Het was namelijk een turbulente week waarin veel is gezegd. We moesten het laten zien en dat hebben we bij vlagen gedaan, we mogen trots zijn op onszelf."