Uitblinker Gakpo en invaller Malen schieten Oranje naar kwartfinales EK

Het tempo was af en toe laag, maar Nederland domineerde in het restant van de tweede helft. Reijnders had een heerlijke steekpass in huis, Simons een voorzet achter zijn standbeen, Schouten was op dreef en met name over rechts was Oranje gevaarlijk.

Dat had Koeman goed gezien, Bergwijn als rechtsbuiten. De 26-jarige Ajacied werd daarmee na Simons. Jeremie Frimpong en Donyell Malen de vierde speler van Oranje op die plek in dit toernooi.

Vertrouwd koppel op rechts

De rechterkant draaide goed met Dumfries die met regelmatig kon opkomen als Bergwijn voor hem ruimte maakte. Een vertrouwd koppel uit Koemans eerste periode als bondscoach. Ook ging Bergwijn zelf de diepte in. Dat liep één keer niet goed af. Marius Marin raakte hem vol op de enkel.