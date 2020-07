Nu nog geen fokverbod voor nertsen

Het kabinet is nog niet van plan een verbod op het fokken van nertsen in te stellen. De Tweede Kamer vroeg het kabinet onlangs daar werk van te maken. Vanwege coronabesmettingen zijn inmiddels op meer dan tien locaties alle nertsen gedood. De dieren blijken het virus ook te kunnen overdragen op mensen.

De ministers De Jonge en Schouten melden de Kamer dat ze voor een fokverbod de vinger aan de pols houden. Maar volgens hen is een verbod "nog niet opportuun, omdat de paartijd voor nertsen in het voorjaar is". Ze willen aan het eind van het jaar, dus voordat de paartijd van nertsen begint, besluiten of een verbod "op dat moment nodig is om de verspreiding van het virus te voorkomen, met het oog op risico's voor de volks- of diergezondheid".

Stoppersregeling

Het voorstel van de Kamer voor een fokverbod ging ook over andere diersoorten waarvan bewezen is dat ze bevattelijk zijn voor het coronavirus en een "reservoir kunnen vormen". Daarover schrijven de ministers dat er nog geen andere soorten dan de nerts zijn waarvan dat is vastgesteld.

Het kabinet is nog bezig met een onderzoek naar een "fatsoenlijke stoppersregeling" voor nertsenfokkers die vrijwillig hun bedrijf beëindigen. De Kamer had gevraagd daarvoor nog in juni met een voorstel te komen. Maar de bewindslieden schrijven dat dat niet lukt. De Jonge en Schouten willen daarover in augustus een besluit nemen. Het fokken van nertsen is vanaf 2024 sowieso verboden.