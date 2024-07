Zoete wraak Pogacar op Galibier, maar Vingegaard blijft kalm: 'Nice is nog ver'

In het openingsweekend in Italië testte Pogacar zijn concurrenten, maar hij leek er allerminst rouwig om zijn gele leiderstrui gisteren af te staan aan Richard Carapaz. Vandaag had hij de trui - en de daarbij horende plichtplegingen - kunnen overlaten aan een renner uit de kopgroep.

Daar was geen sprake van. "We wilden vandaag een flinke tik uitdelen. Ik ken deze omgeving goed, want ik train vaak in dit gebied. Het voelde als een thuisrit met die klim naar Sestrières en Montgenèvre. Ik had goede benen en moest ze laten gelden."

Een extra reden om de kopgroep geen grote voorsprong te gunnen, waren de bonificatieseconden op de top van de Galibier én op de streep. "Met alle tegenwind was het niet makkelijk, want als je beschut in het wiel kon rijden was het niet zo zwaar. Maar mijn ploeg deed het perfect. Ik kon alles geven in de laatste honderden meters."

In de afdaling liep Pogacar zelfs nog wat verder uit. Hij kwam 35 seconden voor zijn concurrenten over de streep. "Ik ken die afdaling goed, maar was toch een beetje verrast door de natte bochten in de eerste kilometers. Het ging supersnel. Maar het helpt als je de afdaling kent."