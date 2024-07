Meer dan 470 arrestaties in Turkije na geweld tegen Syriërs

In Turkije zijn de afgelopen twee dagen 474 mensen gearresteerd na geweld tegen Syriërs en het vernielen van onder meer winkels. Dat meldt de Turkse minister van Binnenlandse Zaken Ali Yerlikaya.

De onrust, in meerdere steden in het land, brak uit nadat een Syrische man zondag was gearresteerd in de stad Kayseri. Hij wordt verdacht van het seksueel misbruiken van zijn 7-jarige neefje. Daarna braken in de stad en het omliggende gebied rellen uit waarbij Turken onder meer huizen, winkels en auto's van Syriërs beschadigden.

Ook rellen in andere provincies

De rellen sloegen over naar andere Turkse provincies, waaronder Hatay, waar veel Syriërs zitten en de provincie Adana. De minister meldt niet waar de mensen zijn gearresteerd, maar zei eerder dat in Kayseri en de omliggende gebieden 67 mensen aangehouden waren.

De regerende AK-partij en president Erdogan hebben het geweld sterk veroordeeld. "Het is onacceptabel om huizen te verbranden, vandalisme te plegen en straten in brand te steken", zei de president gisteren. "Met het aanwakkeren van vreemdelingenhaat en de haat voor vluchtelingen in onze samenleving wordt niets bereikt."

Oppositie

Volgens Erdogan heeft de oppositie de rellen uitgelokt. De grootste oppositiepartij CHP geeft juist de president de schuld vanwege mislukt vluchtelingenbeleid.

Volgens officiële cijfers zitten er in Turkije op dit moment zo'n 3,6 miljoen Syriërs maar analisten denken dat het aantal veel hoger is. De meesten van hen zijn gevlucht voor geweld in hun eigen land.

Na het geweld in Turkije gingen vooral in het noordwesten van Syrië mensen de straat op. In gebieden die onder controle staan van door Turkije gesteunde oppositiegroepen werden Turkse vlaggen neergehaald en stenen gegooid naar Turkse vrachtwagens. Volgens het in Engeland gevestigde Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten sloot Turkije grensovergangen in het noordwesten, maar dat kan niet onafhankelijk bevestigd worden.