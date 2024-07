Vitesse-directeur positief over terugkrijgen licentie: 'Dit is enorm geschenk'

De opluchting is - voor even - groot. Niet alleen bij de dansende en schreeuwende supporters die het halen van de deadline rond middernacht vierden alsof Europees voetbal werd binnengehaald, maar ook bij Reijntjes zelf, terwijl het eerder op de dag nog helemaal fout dreigde te lopen.

"Maandagmiddag rond drie uur kregen we intern het bericht dat de deal tussen de Common Group van Coley Perry en Guus Franke was geklapt", blikt Reijntjes terug. "Daar schrokken we wel van. Dat was niet de verwachting. Wat gebeurt hier? Ja, toen moesten we even schakelen."

Om 15.20 uur werd er ook in de media melding van gemaakt dat er toch geen deal was tussen Perry en Franke. "Dat is bewust ergens gelekt", denkt Reijntjes. "Onderhandelingstactiek? Dat kan ik niet inschatten, ik zat niet bij de onderhandelingen. Maar als dat zo was en het resultaat is zoals het nu is, dan is dat een hele goeie strategie geweest."

Want het bleek uiteindelijk loos alarm. "Voordat we helder hadden wat de consequenties waren, bleek toch dat de deal niet was geklapt en alsnog tot stand zou gaan komen. Wat uiteindelijk pas 's avonds gebeurde."

Vertrouwen in nieuwe eigenaar

Reijntjes heeft alle vertrouwen in de beoogde nieuwe eigenaar Franke. Op de vraag of hij financieel daadkrachtig genoeg is, zegt de interim-directeur: "Dat is hij zeker, anders stap je niet in Vitesse. Wij waren natuurlijk al bezig en hijzelf ook. Waar komt je geld vandaan? Wie ben je? Dat liep allemaal al."

"Wij hebben natuurlijk niet een partij ingediend waarvan wij denken: hmm, gaat dat weer mislopen? Nee. Wij zijn er wel van overtuigd dat dit goed gaat komen."

Vitesse begon afgelopen zondag met trainen voor het nieuwe seizoen.