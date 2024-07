PSV-coach Bosz over Veerman: 'Kop omhoog en door, hij wordt hier sterker van'

Vanuit zijn luie stoel kijkt PSV-coach Peter Bosz naar het EK. Af en toe heeft hij contact met zijn spelers, zoals met Oranje-middenvelders Joey Veerman en Jerdy Schouten. Veerman werd na een matig optreden tegen Oostenrijk (3-2 verlies) al voor rust naar de kant gehaald door bondscoach Ronald Koeman.

Liever heeft Bosz het over de eerste wedstrijd tegen Polen (2-1 winst): "De eerste helft tegen Polen was het beste dat het Nederlands elftal op het EK heeft laten zien en dat had ook met Joey te maken. Daarna leed hij een paar keer balverlies."

"Joey was na afloop heel kritisch op zichzelf", ging Bosz verder. "Dat had hij niet moeten doen. Dat heb ik hem gezegd. Want iedereen vond toen opeens dat hij slecht had gespeeld. Iedereen gaat dan papegaaien, alle analisten vallen over elkaar heen, maar hij had helemaal niet zo slecht gespeeld."