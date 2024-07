Verdachte verkoper middel X heeft zelfmoord gepleegd, nog voor uitspraak van de zaak

Een 77-jarige man uit Castricum, die verdacht werd van strafbare hulp bij zelfdoding, heeft een einde aan zijn leven gemaakt. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Omdat de man niet meer leeft komt er nu ook een einde aan de strafzaak.

Het OM had vorige week een gevangenisstraf van 2,5 jaar geëist tegen Tom de M., waarvan zes maanden voorwaardelijk. De M. werd verdacht van witwassen en van het online verkopen van het dodelijke middel X. Justitie linkte hem aan zes sterfgevallen.

Tom de M. was ook betrokken bij Coöperatie Laatste Wil (CLW), die middel X in 2017 presenteerde als humaan zelfdodingspoeder. Over de vraag of het daadwerkelijk leidt tot een humane dood zijn sinds het begin sterke twijfels.

Volgens het OM hadden zeker 223 mensen via zijn online handel een bestelling geplaatst en zou De M. er 74.400 euro mee hebben verdiend. Tijdens de zitting zei de officier van justitie dat de verdachte "zeer lichtvaardig" omging met het leven van anderen. De nabestaanden van personen die het middel kochten zijn door het OM op de hoogte gebracht van het overlijden van de verdachte.

De Volkskrant schreef eerder dat de man naar eigen zeggen handelde uit "idealistische motieven" en niet uit economische. De M. leverde het middel na zestig dagen in een kluis met codeslot bij zijn klanten, om overhaaste beslissingen tegen te gaan. Volgens de officier van justitie doet dat niets af aan zijn handelen, ook omdat hij "in de praktijk bereid was om hiervan af te wijken."

De uitspraak van de zaak, die nu dus niet meer doorgaat, zou zijn op 9 juli.