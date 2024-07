Tientallen doden bij religieus evenement India

In India zijn tientallen mensen omgekomen door gedrang dat ontstond bij een religieus evenement. Lokale functionarissen noemen een aantal van 60 doden. Daarnaast zijn er zo'n 150 mensen naar het ziekenhuis gebracht.

Het gebeurde in een dorp in de staat Uttar Pradesh zo'n 200 kilometer ten zuidoosten van hoofdstad New Delhi. Daar woonden veel mensen een bijeenkomst bij van een religieus leider.

Het ging mis toen veel mensen tegelijk de bijeenkomst wilden verlaten. Op beelden die gedeeld worden via sociale media is te zien dat tientallen lichamen op de grond liggen.

De lokale politie zegt tegen persbureau Press Trust of India dat er mogelijk te veel mensen aanwezig waren op het evenement. Gevreesd wordt voor nog meer doden.

Dit soort incidenten komen vaker voor bij Indiase religieuze festivals. Er komen vaak heel veel mensen op af en adequate veiligheidsmaatregelen zijn lang niet altijd vanzelfsprekend.