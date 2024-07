Supporters voltooien Oranjemars in München, stuk minder fans dan bij groepsduels

Toch was de sfeer er niet minder om. In aanwezigheid van de bekende borstbeelden van Johan Cruijff, Ruud Gullit, Marco van Basten, Arjen Robben en Dennis Bergkamp vermaakten de Oranjefans zich prima.

Na de mars zette het Oranjelegioen het feest voort in de fanzone. Later vanmiddag zullen de fans richting tram- en metrohaltes vertrekken, want het olympisch park ligt niet in de buurt van het stadion waarin het Nederlands elftal vanavond tegen Roemenië speelt.

Dat gebeurt in de Allianz Arena, het stadion van Bayern München dat aan de noordkant van de stad ligt.

Langs de route van de Oranjemars keken Duitse schoolkinderen toe, speciaal met Nederlandse vlaggetjes.