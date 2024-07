Op weg naar Roemeense cultstatus worstelde eenzame Ratiu in Den Haag

Ratiu, die opgroeide in Spanje, voelde zich soms eenzaam in Den Haag. "Ik ging er alleen heen, zonder familie of vrienden om me heen. Het was moeilijk, helemaal op mezelf zijn in een omgeving met een ander klimaat en een vreemde taal. Maar ik heb er toch goede herinneringen aan."

Rustig type

Een van zijn twee trainers bij ADO was Ruud Brood, die de in november ontslagen Aleksandar Rankovic opvolgde. Brood vond het wel grappig dat juist de wat introverte Ratiu met zo'n opvallende coupe op het EK verscheen.

"Dat verraste me wel even", zegt Brood. "Ratiu was een heel kalme jongen, die een beetje op zichzelf was in de groep. Het is in Den Haag ook niet eenvoudig om in de kleedkamer het hoogste woord te hebben... Er waren wat andere buitenlandse spelers toen, maar ook veel jongens uit Den Haag en omstreken."