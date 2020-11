FNV akkoord met KLM over coronapakket

Vakbond FNV gaat akkoord met de loonmatiging voor KLM-personeel in de komende vijf jaar, in ruil voor de staatssteun van 3,4 miljard aan leningen en garanties voor het luchtvaartbedrijf. De vakbond zegt akkoord te gaan met het pakket aan afspraken, op voorwaarde dat al het personeel loon inlevert met dezelfde looptijd.

Volgens de FNV zijn er aanvullende afspraken met KLM gemaakt over de maatregelen. Zo mag de vakbond aan tafel blijven om over arbeidsvoorwaarden te praten en kunnen over twee jaar eventueel nieuwe afspraken worden gemaakt over de invulling over de afspraken met het Rijk.

Op dit moment heeft alleen pilotenvakbond VNV nog niet ingestemd met de voorwaarden.

Overdonderd

Vrijdag werd bekendgemaakt dat het ministerie van Financiën de afspraken die KLM vorige maand met de vakbonden heeft gemaakt niet ver genoeg vindt gaan. In die deal bereikten de vliegmaatschappij en alle vakbonden overeenstemming over bezuinigingen tot in 2022. Het ministerie wil dat personeel drie jaar langer loon inlevert, dus gedurende de hele periode dat het bedrijf steun ontvangt van de overheid.

De FNV zegt dat het ministerie hen hiermee overdonderde. "We moesten binnen 24 uur tekenen bij het kruisje en zouden geen rol meer hebben aan de onderhandelingstafel." Volgens FNV-campagneleider Joost van Doesburg is die rol met de extra afspraken gewaarborgd.

Minister Hoekstra van Financiën zette de staatssteun zaterdag in de wacht, omdat pilotenvakbond VNV weigerde akkoord te gaan met de loonmatiging van vijf jaar. De FNV maakte toen al bekend zich constructief te willen opstellen. Vanochtend zei VNV-voorzitter Willem Schmid bereid te zijn te praten over loonmatiging voor de komende vijf jaar.