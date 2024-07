Bier, brezel en bratwurst stuk duurder tijdens EK: 'Mensen kopen het toch wel'

Waar het Nederlands elftal komt, verschijnen duizenden Oranjefans. Vandaag is het de binnenstad van München die oranje kleurt. Voor zo'n EK-tripje moeten supporters vaak flink in de buidel tasten: de hotelprijzen liggen flink hoger dan normaal en veel horecazaken hebben hun prijzen tijdens het EK verhoogd.

"Ja, de bierprijs is een beetje verhoogd", geeft barman Alex van de Ierse pub Dubliner in München toe. "Dat is omdat we zo veel verkopen. Het is nu vijftig cent duurder, maar alleen tijdens het EK." De bezoekers drinken er geen glas minder om. "Het helles bier gaat hier met duizenden glazen per dag de deur uit. Het is net het Oktoberfest."

Bij de souvenirwinkel van Manuela op de Marienplatz loopt het ook storm. "Ik verkoop alles: sjaals, sleutelhangers, hoedjes, magneten, allemaal EK-dingetjes. Van inflatie is hier niks te merken. Mensen kopen het toch wel, want ze zijn in een goede stemming."

"Het is zeker duur, maar dat hebben we er voor over", zegt Oranjefan Sandra, die met haar familie met een camper buiten München kampeert. Sinds bekend werd dat het EK in Duitsland zou plaatsvinden, planden en spaarden ze voor deze reis. "Duitsland is niet echt duur, vind ik. Het wordt pas duur als UEFA erbij betrokken is."

Hotels steeds duurder

In de officiële fanzones en de stadions liggen de prijzen inderdaad hoger dan gebruikelijk. In het stadion van München betaal je nu 7 euro (plus 3 euro statiegeld) voor een halve liter, waar dat normaal 5,50 euro is. En dat is voor Duitse begrippen al veel.

Ook de broodjes worst (verplichte kost in Beieren) zijn in prijs gestegen. Miguel en Oner werken al tien jaar in een braadworstkraam in het Olympiapark, dat nu binnen de fanzone ligt, en nemen de menukaart door. "De curryworst doet het goed. Die was 6 euro per stuk, en nu 7,50", zegt Miguel. Op het hele terrein zijn de prijzen naar UEFA-norm aangepast.