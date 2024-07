Stel betrokken bij 80 aanrijdingen int bijna 2 ton verzekeringsgeld

Het OM eist zes maanden cel tegen een man en een vrouw vanwege verzekeringsfraude. Het stel uit Den Bosch was binnen een paar jaar betrokken bij tachtig aanrijdingen met de auto. Volgens justitie is er sprake van structurele oplichting.

Van 2014 tot 2020 waren de 53-jarige vrouw en 50-jarige man uit Den Bosch betrokken bij tientallen aanrijdingen. In alle gevallen draaide de tegenpartij op voor de schade, waardoor het echtpaar in totaal bijna twee ton aan verzekeringsuitkeringen incasseerde. In 2020 werden ze opgepakt na onderzoek van een verzekeringsmaatschappij. Het viel de maatschappij op dat er wel heel veel schadeclaims van het echtpaar binnenkwamen.

Om vermoedens van fraude te toetsen, berekende het bedrijf hoe groot de kans is dat een persoon zo vaak betrokken raakt bij een botsing. Daaruit blijkt dat de kans daarop vrijwel nul is.

Structurele oplichting

Volgens het OM is er sprake van structurele oplichting. De aanrijdingen gebeurden vaak op eenzelfde manier, vertelden getuigen. Op een druk parkeerterrein reed een automobilist achteruit het parkeervak uit, waarna het stel met hoge snelheid kwam aanrijden met een botsing als gevolg. Dat leverde het Brabantse echtpaar in totaal 180.000 euro aan verzekeringsgeld op.

Een automobiliste uit Den Bosch kwam in 2020 in aanraking met het stel. Ook zij reed achteruit een parkeervak uit en botste daardoor tegen de auto van het echtpaar.

"Ik was verbouwereerd, het ging zo snel", vertelt ze. "Bovendien werd ik door de man die uit de wagen kwam bijna gedwongen om meteen het schadeformulier in te vullen. Ondertussen reed de vrouw de auto snel weg en kreeg ik niet de kans om hun schade te bekijken."