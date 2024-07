Voormalig wereldkampioene De Ruijter (25) stopt noodgedwongen met zeilen

De 25-jarige Elise de Ruijter heeft vanwege fysiek ongemak een punt achter haar zeilloopbaan gezet.

De Ruijter werd in 2021 samen met Odile van Aanholt zowel wereld- als Europees kampioen in de 49erFX-klasse. Later dat jaar liep ze echter bij het wingfoilen een whiplash en een hersenschudding op.

Een lang revalidatietraject volgde, maar De Ruijter kwam niet meer op topniveau. "Zolang ik normaal doe en leef, gaat het goed", aldus de zeilster. "Maar als ik veel inspanning lever, gaat het fout."

Ze blijft als talentcoach wel actief in de zeilsport.