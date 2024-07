Hongaarse premier Orbán voor het eerst in Kyiv sinds Russische inval

De Hongaarse premier Orbán is in Kyiv voor een ontmoeting met de Oekraïense president Zelensky. Hij kwam vanochtend aan in de Oekraïense hoofdstad. Het is voor het eerst sinds Rusland Oekraïne in 2022 binnenviel dat Orbán Oekraïne bezoekt. Het bezoek is onverwacht en komt een dag nadat Hongarije de nieuwe voorzitter van de EU is geworden.

Een woordvoerder van Orbán zegt tegen persbureau Reuters dat het "bereiken van vrede" het belangrijkste gespreksonderwerp is. Orbán geldt als een trouwe partner van de Russische president Poetin en vindt dat Europese steun aan Oekraïne het conflict alleen maar groter maakt.

Dwars

Hongarije ligt vaak dwars op het moment dat de EU Oekraïne wil steunen. Begin dit jaar duurde het lange tijd om Orbán zover te krijgen dat hij zijn veto niet zou gebruiken voor een Europees steunpakket van 50 miljard euro aan Oekraïne.

Volgens de Britse krant The Guardian zal het gesprek in Kyiv ook gaan over de rechten van Hongaren in Oekraïne. Dat is voor de Hongaarse regering vaak een reden om dwars te liggen, aangezien volgens Orbán de rechten van Hongaren in Oekraïne worden geschonden. Die minderheid leeft daar al ruim een eeuw, sinds Hongarije na de Eerste Wereldoorlog grondgebied moest afstaan aan buurlanden.

Om die reden verzette Orbán zich ook lang tegen toetredingsonderhandelingen met Oekraïne die er uiteindelijk toe kunnen leiden dat het land lid wordt van de EU. Die onderhandelingen begonnen eind vorige maand officieel.