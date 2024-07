Ronaldo na bewogen avond: 'Dit is zonder twijfel mijn laatste EK met Portugal'

Niet Ronaldo maar de Portugese doelman Diogo Costa ontpopte zich uiteindelijk tot de held van de avond door in de serie drie Sloveense strafschoppen te keren. Portugal schoot de eerste drie feilloos raak, waardoor de serie al na zes strafschoppen voorbij was.

Oorlog voeren

In de kwartfinales wacht vrijdag Frankrijk (21.00 uur), waartegen Portugal ook de gewonnen finale van het EK in 2016 speelde. Ronaldo raakte die wedstrijd al vroeg geblesseerd en moest in tranen het veld verlaten. Vanaf de zijlijn dreef hij het Portugese elftal naar de titel.

Ronaldo: "We gaan nu een moeilijke wedstrijd tegemoet tegen Frankrijk, dat één van de favorieten is voor de titel. Maar we gaan oorlog voeren."

Zo krijgt hij nog minstens één kans om een treffer te maken op zijn zesde EK en elfde eindtoernooi met Portugal. Twintig jaar geleden tijdens het EK in Portugal was hij er voor het eerst bij.

De aanvaller, die tegenwoordig voor Al-Nassr in Saoedi-Arabië speelt, is bovendien EK-topscorer aller tijden met 14 doelpunten. Nummer twee Michel Platini uit Frankrijk volgt op gepaste afstand met 9 goals.

In totaal speelde de Portugese recordinternational 211 interlands en maakte 130 doelpunten voor zijn land.