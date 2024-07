Ministers en staatssecretarissen kabinet-Schoof beëdigd

223 dagen formatie

Het nieuwe kabinet bestaat uit 16 ministers en 13 staatssecretarissen. Naast de partijloze premier Schoof zijn er ministers en staatssecretarissen namens PVV, VVD, NSC en BBB.

De formatie heeft 223 dagen geduurd. Dat is relatief lang, maar geen record: de vorige formatie, die van het vierde kabinet-Rutte, was pas klaar na 299 dagen.

Zo dadelijk volgt de bordesscene. Dan gaan de ministers en de koning op de foto.

Aan alle bewindslieden van het vorige kabinet, onder leiding van VVD'er Mark Rutte, is zoals gebruikelijk, "op de meest eervolle wijze" ontslag verleend. Dat kabinet zat er sinds 10 januari 2022. Het kwam een jaar geleden ten val na onenigheid over het asielbeleid. Rutte is bijna veertien jaar premier geweest: hij trad aan op 14 oktober 2010.