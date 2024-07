Net als in Qatar kan Oranje dit EK leunen op Gakpo: 'Ik weet hoe goed ik kan zijn'

Er vielen harde woorden, over en weer, met als grote doel: dit nooit meer. En meteen kwam ook het besef dat de droom nog niet voorbij is. Het klinkt o zo simpel, maar is o zo moeilijk: nog vier keer winnen en het Nederlands elftal is Europees kampioen.

"We hebben inderdaad veel gesproken, maar we trokken ook de conclusie dat we uiteindelijk verder moeten. We weten hoe goed we zijn en het is aan ons om dat nu te laten zien. We moeten het positief benaderen. Uiteindelijk zitten we in de knock-outfase, dus streep eronder en door", meent Gakpo.

De weg ligt open

Het EK gaat nu pas echt beginnen, zeggen de internationals. Hoewel er logischerwijs niemand over wil spreken, krijgen ook zij mee dat de helft van het speelschema waarin Nederland zit niet bepaald de sterkste kant is. Het biedt misschien wel een kans uit duizenden.