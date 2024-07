Zorgen om drug 3-MMC: gemiddeld vier keer per week een vergiftiging

Het aantal meldingen van vergiftigingen met de drug 3-MMC is flink toegenomen. Volgens het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) is het aantal meldingen in 2023 bijna verdubbeld ten opzichte van een jaar eerder. Zorgverleners belden vorig jaar ruim 200 keer over de drug naar het centrum, gemiddeld vier keer per week.

3-MMC is in korte tijd erg populair geworden in het uitgaansleven, omdat het de effecten van zowel xtc als cocaïne heeft. Gebruikers voelen zich energiek en euforisch, maar kunnen ook hartkloppingen, angstklachten, hoge bloeddruk, oververhitting en slapeloosheid krijgen.

3-MMC, ook bekend als poes of miauw, is in Nederland jarenlang legaal geweest, maar sinds 2021 verboden. Produceren, verkopen of bezitten van de drug is strafbaar. Toenmalig staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid wilde het aantal jonge gebruikers terugdringen, die de drug makkelijk konden bestellen in webshops.

Het verbod leidde eerst tot een lichte daling in het aantal meldingen, maar inmiddels is het aantal gestegen naar recordhoogte. Een derde van de jongeren tussen de 16 en 35 jaar die uitgaan, zegt de drug afgelopen jaar te hebben gebruikt, bleek uit recent Trimbos-onderzoek. Ook minderjarigen weten de drug steeds vaker te vinden.

Populaire partydrug

Dylan de Lange is intensivist-toxicoloog en hoofd van het NVIC. Hij weet niet wat de stijging veroorzaakt, maar merkt wel dat een groep gebruikers 3-MMC overmatig en langdurig gebruikt. "Het lijkt verslavender te zijn dan andere designerdrugs."

Ook hebben de problemen zich verspreid over het hele land, terwijl er eerst vooral meldingen uit het oosten kwamen.

"Het is in veel gevallen nodig dat de patiënt wordt opgenomen", zegt De Lange. Volgens hem hebben meerdere mensen na het gebruik van 3-MMC ernstige orgaanschade opgelopen en zijn sommige zelfs overleden.

